Ambasada Moldovei în Rusia va suspenda eliberarea documentelor pentru o lună.

Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă suspendă temporar prestarea serviciilor de înregistrare a actelor de stare civilă în perioada 1-31 august 2024.

Măsura a fost luată în legătură cu implementarea unui nou sistem informațional pentru procesarea documentelor.

În această perioadă, Secția Consulară nu va accepta cereri pentru înregistrarea nașterii, căsătoriei, divorțului și decesului, precum și pentru eliberarea duplicatelor și extraselor din actele de stare civilă, scrie rupor.md.

Potrivit misiunii diplomatice, măsura este temporară și are scopul de a asigura o tranziție eficientă către noul sistem informațional, care va permite procesarea acestor servicii într-un mod mai sigur și mai eficient.

Acceptarea cererilor pentru serviciile de stare civilă va fi reluată după finalizarea implementării noului sistem.