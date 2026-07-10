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10 Iulie 2026, 12:30
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Alertă meteo în Moldova: Cod Galben de pericol de incendiu

Meteorologii au emis Cod Galben de pericol de incendiu pe întreg teritoriul țării.

Alertă meteo în Moldova: Cod Galben de pericol de incendiu.
Alertă meteo în Moldova: Cod Galben de pericol de incendiu.

Avertizarea este valabilă în intervalul 10-17 iulie.

În această perioadă, crește riscul de incendii la terenurile agricole, păduri, locuințe, construcții gospodărești și depozite de furaje.

Cetățenilor li se recomandă să manifeste prudență sporită și, pe cât posibil, să evite aprinderea focului în aer liber în apropierea locuințelor, vegetației uscate și masivelor forestiere.

Alertă meteo în Moldova: Cod Galben de pericol de incendiu

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