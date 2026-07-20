theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
20 Iulie 2026, 11:46
36 984
Copiază linkul
Link copiat

Alertă meteo: Cod Galben de ploi torențiale cu descărcări electrice

În Moldova a fost anunțat Cod Galben de pericol meteorologic din cauza instabilității atmosferice.

Alertă meteo: Cod Galben de ploi torențiale cu descărcări electrice.
Alertă meteo: Cod Galben de ploi torențiale cu descărcări electrice.

Avertizarea este valabilă în perioada 20 iulie, ora 15:00, până la 21 iulie, ora 01:00.

Potrivit meteorologilor, în regiunile centrale și de sud ale țării sunt așteptate ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. 

Local pot apărea averse puternice (15–45 l/m²), precum și grindină. Rafalele de vânt pot atinge 15–20 m/s.

Alertă meteo: Cod Galben de ploi torențiale cu descărcări electrice

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici