Alertă meteo: Cod Galben de ploi torențiale cu descărcări electrice.

În Moldova a fost anunțat Cod Galben de pericol meteorologic din cauza instabilității atmosferice.

Avertizarea este valabilă în perioada 20 iulie, ora 15:00, până la 21 iulie, ora 01:00.

Potrivit meteorologilor, în regiunile centrale și de sud ale țării sunt așteptate ploi de scurtă durată cu descărcări electrice.

Local pot apărea averse puternice (15–45 l/m²), precum și grindină. Rafalele de vânt pot atinge 15–20 m/s.