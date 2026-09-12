Alertă meteo: Cod Galben de ploi puternice în toată Moldova

În Republica Moldova sunt prognozate ploi puternice. Meteorologii au emis un Cod Galben de pericol meteorologic de la ora 15:00, 12 septembrie, până la ora 12:00, 13 septembrie.

Alertă meteo: Cod Galben de ploi puternice în toată Moldova.