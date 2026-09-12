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tv8.md logotv8
12 Septembrie 2026, 12:39
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Alertă meteo: Cod Galben de ploi puternice în toată Moldova

În Republica Moldova sunt prognozate ploi puternice. Meteorologii au emis un Cod Galben de pericol meteorologic de la ora 15:00, 12 septembrie, până la ora 12:00, 13 septembrie.

Alertă meteo: Cod Galben de ploi puternice în toată Moldova.
Alertă meteo: Cod Galben de ploi puternice în toată Moldova.

Precipitațiile vor afecta aproape întreg teritoriul țării, cu excepția raioanelor de nord, scrie tv8.md.

În zonele indicate va ploua. În intervale scurte de timp sau ca urmare a acumulării precipitațiilor, cantitatea acestora va fi cuprinsă între 15 și 49 l/m². Pe alocuri, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice.

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