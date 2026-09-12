12 Septembrie 2026, 12:39
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Alertă meteo: Cod Galben de ploi puternice în toată Moldova.
Alertă meteo: Cod Galben de ploi puternice în toată Moldova
În Republica Moldova sunt prognozate ploi puternice. Meteorologii au emis un Cod Galben de pericol meteorologic de la ora 15:00, 12 septembrie, până la ora 12:00, 13 septembrie.
Precipitațiile vor afecta aproape întreg teritoriul țării, cu excepția raioanelor de nord, scrie tv8.md.
În zonele indicate va ploua. În intervale scurte de timp sau ca urmare a acumulării precipitațiilor, cantitatea acestora va fi cuprinsă între 15 și 49 l/m². Pe alocuri, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice.
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