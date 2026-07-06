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realitatea.md logorealitatea
6 Iulie 2026, 16:52
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Alertă de mediu: Investigații în teren după posibila poluare a râului Bălțata

Inspectorii de mediu au demarat o anchetă privind o posibilă sursă de poluare a râului Bălțata.

Alertă de mediu: Investigații în teren după posibila poluare a râului Bălțata.
Alertă de mediu: Investigații în teren după posibila poluare a râului Bălțata.

Verificarea a fost inițiată după o autosesizare a autorităților de profil, transmite realitatea.md.

Inspectorii de mediu din cadrul Inspectoratul pentru Protecția Mediului – Inspecția pentru Protecția Mediului Chișinău, în colaborare cu inspectorii de mediu din Criuleni, au inițiat acțiuni de identificare a sursei de poluare pe teritoriul administrativ al municipiului Chișinău.

Potrivit instituției, acțiunile de control și verificare au fost declanșate pentru stabilirea circumstanțelor în care s-ar fi produs posibila poluare, dar și pentru identificarea eventualilor responsabili.

La această etapă, echipele de inspectori desfășoară verificări în teren, fiind analizate mai multe sectoare ale cursului râului Bălțata, precum și zonele adiacente acestuia. Inspectoratul pentru Protecția Mediului precizează că, la finalizarea investigațiilor, vor fi făcute publice concluziile și măsurile dispuse conform legislației în vigoare.

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realitatea.md logorealitatea
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