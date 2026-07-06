AGEPI a respins acuzațiile privind blocarea sistemului de gestionare colectivă a drepturilor de autor.

Agenția de STAT pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI) a respins acuzațiile privind blocarea ilegală a sistemului de gestionare colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe.

Într-un comunicat special, Agenția a subliniat că toate deciziile sale sunt luate exclusiv în conformitate cu legislația Republicii Moldova, transmite logos-pres.md.

Motivul declarației a fost o declarație publică făcută de Asociația COPYRIGHT, în care activitatea agenției a fost criticată.

În poziția publicată, AGEPI a respins categoric acuzațiile privind implicarea instituției sau a angajaților săi în orice acțiuni ilegale.

Instituția a subliniat că îndeplinește funcțiile prevăzute de lege privind monitorizarea activității organizațiilor de gestiune colectivă, efectuarea controalelor și numirea organizației autorizate să colecteze remunerațiile în cazurile de gestiune colectivă obligatorie a drepturilor de autor și conexe.

Potrivit AGEPI, toate deciziile sunt luate pe baza legislației în vigoare, fără a avantaja organizații individuale.

Agenția amintește că termenul de valabilitate al deciziilor anterioare privind numirea organizațiilor colectoare de remunerații de autor a expirat la 5 martie 2026.

Până la adoptarea unor noi decizii, conform legislației, nicio organizație de gestiune colectivă nu are dreptul să colecteze plățile corespunzătoare.

La AGEPI se menționează că întârzierea în numirea unui nou colector este legată de necesitatea respectării procedurii legale stabilite, de analiza activității sistemului de gestiune colectivă și de evaluarea mecanismelor de distribuire a remunerațiilor de autor.

Agenția a mai comunicat că în mai 2026 a fost creat un grup de lucru care analizează aspectele juridice și instituționale legate de numirea colectorului de remunerații.

Potrivit informațiilor AGEPI, grupul trebuie să propună soluții menite să sporească transparența și trasabilitatea proceselor de colectare, distribuire și plată a remunerațiilor de autor.

Instituția a respins, de asemenea, declarațiile apărute în spațiul public despre presupusa „legalizare a pirateriei”. În opinia AGEPI, astfel de afirmații denaturează situația juridică și creează impresia falsă că autorii au fost privați de plățile cuvenite.

Agenția a declarat că procedura administrativă de numire a colectorului nu înseamnă renunțarea statului la protecția drepturilor de autor și nu poate fi considerată o legalizare a utilizării ilegale a obiectelor proprietății intelectuale.

În încheiere, AGEPI a confirmat disponibilitatea pentru dialog cu toți participanții la sistemul de gestiune colectivă și și-a exprimat intenția de a continua lucrările pentru îmbunătățirea mecanismelor de protecție a drepturilor de autor și conexe.