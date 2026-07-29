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logos.press.md logologos
29 Iulie 2026, 08:12
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Agenția ANSA a reamintit mediului de afaceri drepturile consumatorilor la informare

Proiectele de modificare a actelor legislative privind regulile de informare a consumatorilor despre originea produselor alimentare au fost abordate în cadrul unei ședințe a conducerii ANSA cu reprezentanții industriei alimentare.

Agenția ANSA a reamintit mediului de afaceri drepturile consumatorilor la informare.
Agenția ANSA a reamintit mediului de afaceri drepturile consumatorilor la informare.

Tema centrală a întâlnirii a fost modificarea legii nr. 231/2010 privind comerțul interior, care va intra în vigoare la 10 august 2026, transmite logos-pres.md.

Noile prevederi ale acestui document impun operatorilor economici obligația de a indica țara de origine a produselor alimentare direct pe eticheta prețului. Aceste amendamente sunt menite să asigure informații clare, corecte și transparente despre originea produselor alimentare, precum și să întărească trasabilitatea acestora pe întreg lanțul de distribuție, se menționează în comunicatul ANSA.

În cadrul dialogului de la instituție, părțile interesate au discutat, de asemenea, problemele respectării cerințelor privind etichetarea produselor alimentare prevăzute de legea nr. 279/2017 privind informarea consumatorilor, precum și normele de preparare, depozitare și expunere în retail a produselor gata de consum. Această temă este deosebit de actuală în perioada de vară.

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