Aeroportul din Iași pierde pasageri din cauza dezvoltării nodurilor aeriene din Chișinău și Suceava.

Dezvoltarea Aeroportului Chișinău și reluarea activității bazei Wizz Air din Suceava au dus la o scurgere temporară a pasagerilor din Iași. Despre aceasta a declarat directorul aeroportului din Iași, Romeo Vatră.

În iunie, aeroportul din Iași a înregistrat o scădere a traficului de pasageri cu 30.000 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Conducerea estimează că diferența de 20.000–30.000 de pasageri pe lună se va menține pe tot sezonul estival, iar orarul de iarnă nu va compensa complet această scădere. Traficul prognozat pentru anul curent este de aproximativ două milioane de pasageri, față de 2,24 milioane anul trecut, însă se așteaptă o revenire a creșterii din anul următor, transmite rupor.md, citând news.ro.

Vatră a explicat că numărul total de destinații pentru zborurile regulate în acest an a rămas neschimbat — 28. Menținerea unei conectivități mai bune a fost împiedicată de suspendarea temporară a zborurilor spre Dubai și Tel Aviv din cauza situației regionale de securitate, iar reluarea acestora este în curs de pregătire.

Deschiderea bazei Wizz Air în Suceava, cu două avioane și șapte rute noi, a redistribuit traficul de pasageri în regiunea de frontieră, deoarece anterior aeroportul din Iași atrăgea călători din Suceava datorită lipsei unor destinații similare. Un alt factor a fost consolidarea poziției nodului vecin din Moldova.

„Există o suprapunere parțială între zonele de acoperire ale aeroporturilor din Iași, Suceava și Chișinău, iar extinderea capacității la două dintre aceste aeroporturi influențează inevitabil al treilea”, a declarat Vatră.

Datorită schimbării condițiilor de piață, zborul din Iași spre Milano-Malpensa a fost eliminat din orarul de iarnă, fiind cel mai puțin rentabil dintre ofertele companiei. Directorul aeroportului a subliniat că o rată ridicată de ocupare a aeronavelor nu garantează profitabilitatea, deoarece sustenabilitatea financiară a zborului depinde de prețul mediu al biletelor, costurile operaționale, sezonalitate și structura cererii.