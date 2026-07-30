Aeroportul Chișinău este pregătit pentru extindere: A fost anunțată o licitație pentru construcție.

Construcțiile din corturi instalate la Aeroportul Internațional Chișinău sunt o soluție temporară. Ulterior, terminalul de pasageri existent va fi extins.

Despre aceasta a anunțat ministrul Infrastructurii Vladimir Bolea, informează tv8.md.

Potrivit acestuia, pe 30 iulie se încheie licitația pentru selectarea companiei care va extinde terminalul existent al aeroportului. Nu este planificată construirea unui terminal separat.

„Terminalul va fi extins. Pe 30 iulie 2026 se încheie licitația pentru desemnarea companiei care va realiza lucrările de extindere a terminalului existent”, a declarat ministrul.

După cum a menționat Bolea, zonele temporare de așteptare recent amenajate la aeroport oferă peste o mie de locuri suplimentare pentru pasageri și sunt dotate cu puncte de apă potabilă. Aceste măsuri reduc presiunea asupra terminalului până la finalizarea lucrărilor capitale.

În paralel, se proiectează stația feroviară Revaca – Aeroport, care va conecta rețeaua feroviară cu aeroportul. Clădirea vechii stații Revaca nu a fost utilizată timp de aproximativ 20 de ani. După finalizarea proiectării, autoritățile vor anunța o licitație pentru lucrările de construcție.

Proiectul prevede și crearea unei stații de autobuz pe șoseaua Muncești, lângă stație, pentru ca pasagerii să ajungă comod la aeroport cu transportul public.