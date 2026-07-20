Aeroportul Chișinău a stabilit un nou record de zboruri într-o singură zi.

Piața aviatică europeană continuă să doboare recorduri în această vară. Pe 10 iulie 2026, rețeaua Eurocontrol a înregistrat un maxim istoric. În decurs de o singură zi au fost efectuate 37.640 de zboruri.

Republica Moldova a intrat în rândul celor 11 țări care au stabilit noi recorduri naționale privind traficul aerian. În aceeași zi au fost înregistrate 179 de aterizări și decolări, depășind maximul anterior de 176 de zboruri, înregistrat pe 27 august 2023, scrie bani.md

Pe lângă Moldova, noi recorduri au fost stabilite în Georgia, Macedonia de Nord, Albania, Serbia, Muntenegru, Portugalia, Polonia, Italia, Spania, Slovacia și Irlanda.

Piețele cele mai aglomerate au fost Spania — 6.609 zboruri într-o singură zi, Italia — 5.432 zboruri și Polonia — 1.882 zboruri.

În același timp, România nu a intrat în lista țărilor care au stabilit noi recorduri zilnice de trafic aerian în această vară. Potrivit EUROCONTROL, fluxurile aeriene către România și prin teritoriul său au fost afectate de schimbarea rutelor din cauza situației din Orientul Mijlociu, ceea ce a dus la o scădere a traficului comparativ cu alte regiuni ale Europei.