Aeroportul Chișinău a finalizat înainte de termen reparația pistei principale de decolare.

Aeroportul Internațional Chișinău a anunțat că avioanele decolează și aterizează din nou pe pista principală. Lucrările de întreținere tehnică s-au încheiat înainte de termenul planificat.

Potrivit administrației aeroportului, reparațiile au fost finalizate cu câteva zile mai devreme, în ciuda temperaturilor ridicate din ultimele săptămâni, scrie jurnal.md.

Zborurile pe pista principală au fost reluate pe 5 iulie. Aeroportul a precizat că revenirea la regimul normal de lucru a fost posibilă datorită eforturilor specialiștilor care au lucrat continuu pentru finalizarea întreținerii tehnice.

„Lucrările planificate de întreținere tehnică au fost finalizate cu câteva zile mai devreme față de termenul inițial, în ciuda temperaturilor ridicate din această perioadă, datorită eforturilor echipelor implicate, care au muncit neîntrerupt pentru a finaliza toate lucrările în cel mai scurt timp posibil”, se arată în comunicatul aeroportului.

Astfel, începând cu 5 iulie, toate decolările și aterizările se efectuează din nou în regim normal, folosind pista principală 08-26.

Lucrările de întreținere a pistei principale a Aeroportului Internațional Chișinău au început pe 25 iunie și trebuiau să se încheie pe 8 iulie. Pe durata reparațiilor, traficul aerian a fost temporar redirecționat către pista de rezervă, pentru a asigura desfășurarea în siguranță a lucrărilor și funcționarea neîntreruptă a aeroportului.