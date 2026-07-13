Aeroportul Chișinău a avertizat despre posibile cozi în plin sezon estival.

În sezonul estival, mii de pasageri folosesc zilnic serviciile Aeroportului Internațional Chișinău. În acest context, călătorilor li se recomandă o serie de măsuri pentru a evita cozile și posibilele întârzieri înainte de zbor.

Pasagerii sunt sfătuiți să ajungă la aeroport cu cel puțin trei ore înainte de zbor. Pentru zborurile de noapte și cele de dimineață devreme, se recomandă sosirea cu aproximativ patru ore înainte de începerea călătoriei, scrie rupor.md.

Familiile care călătoresc cu copii cu vârsta de până la trei ani pot beneficia de trecerea prioritară a controlului de frontieră.

Administrația aeroportului reamintește că efectuarea check-in-ului și predarea bagajelor trebuie finalizate înainte de trecerea controlului de securitate. Pasagerii care au făcut deja check-in online și au doar bagaj de mână se pot îndrepta direct spre controlul de securitate prin accesul Pax Track.

Pentru a reduce timpul de așteptare, călătorii sunt îndemnați să pregătească din timp documentele și cărțile de îmbarcare. De asemenea, în terminal sunt disponibile puncte gratuite cu apă potabilă, unde pasagerii își pot umple sticlele reutilizabile înainte de îmbarcare.

Potrivit datelor statistice, în luna iunie, Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău a deservit peste 716.000 de pasageri, cu 95.474 de persoane mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Cea mai mare creștere a traficului de pasageri a fost înregistrată pe rutele către Tel Aviv, Erevan, Sharm el-Sheikh, Barcelona, Istanbul, Paris, Bruxelles, Atena și Heraklion.

După revenirea aeroportului în administrarea statului, în primăvara anului 2023, autoritățile au anunțat planuri de modernizare a infrastructurii și de atragere a investițiilor. În prezent, aeroportul se numără printre cele mai eficiente aeroporturi europene din categoria celor care deservesc între unu și 10 milioane de pasageri anual.

Creșterea indicatorilor este asociată cu extinderea rețelei de rute și majorarea numărului de companii aeriene: de la 20 de operatori în 2022 la 33 în 2024.