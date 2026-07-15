Adolescenți din Chișinău au realizat filmul artistic de lungmetraj „Fii de aur”.

În Capitală va avea loc proiecția filmului artistic de lungmetraj „Fii de aur” — un proiect realizat de elevii Liceului Teatral Orășenesc „Iurie Harmelin”.

De la primele pagini ale scenariului până la montajul final, filmul a fost realizat de o echipă tânără, fără sprijinul unor studiouri mari. La proiect au lucrat elevii liceului teatral, care s-au ocupat singuri de scrierea scenariului, organizarea filmărilor, interpretarea actoricească, regie, imagine, montaj și post-producție.

„Fii de aur” este o poveste despre maturizare, prietenie, iubire, loialitate și căutarea propriei identități într-o lume complicată. Filmul este inspirat de estetica Americii anilor ’60 și combină atmosfera dramelor clasice despre adolescenți cu teme care rămân actuale indiferent de timp și vârstă.

Lucrul la film a durat un an întreg. În această perioadă, echipa a parcurs un proces cu care se confruntă de obicei producțiile cinematografice profesioniste: identificarea surselor de finanțare, organizarea filmărilor, alegerea locațiilor, crearea costumelor și recuzitei, înregistrarea sunetului, montajul, corecția culorilor și promovarea proiectului. În pofida resurselor limitate, autorii au reușit să finalizeze un film de lungmetraj cu o durată de aproximativ 100 de minute.

Scopul principal al proiectului nu a fost doar realizarea unui film, ci și demonstrarea faptului că marea cinematografie nu începe cu un buget mare, ci cu o idee, perseverență și o echipă pregătită să parcurgă întregul drum până la capăt.

„Am vrut să arăt o prietenie adevărată și sinceră, care trece testul unor circumstanțe dificile ale vieții. Filmul abordează teme precum căutarea de sine, sacrificiul de sine și prețul propriilor decizii. Pentru noi, „Fii de aur” nu este doar un film, ci o parte din sufletul nostru pe care am investit-o în acest proiect. Această aventură ne-a demonstrat că imposibilul devine posibil atunci când nu încetezi să mergi înainte”, spune regizorul filmului, Timur Moroz.

Proiecția va fi o ocazie de a descoperi cinematografia independentă pentru adolescenți, creată în Republica Moldova, și de a susține noua generație de tineri cineaști care fac primii pași în această profesie.

Film: „Fii de Aur”

Data: 18 iulie

Ora: 18:00

Preț bilet: 150 lei

Locație: Teatrul Radical, str. Columna, 145, Chișinău