ADN-ul victimelor de la Dănceni, verificat și în Ucraina. Ce arată rezultatele.

Investigația pentru identificarea celor două victime descoperite la Dănceni a fost extinsă în spațiul european, a declarat șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu.

Potrivit acestuia, anchetatorii au stabilit vârsta aproximativă a persoanelor decedate — circa 25 și 65 de ani, precum și gradul lor de rudenie. Totuși, identitatea victimelor nu a putut fi stabilită deocamdată, scrie realitatea.md.

Analizele ADN nu au oferit potriviri nici cu baza de date a Republicii Moldova, nici cu cea a Ucrainei.

„Înțelegem că baza de date ADN a Republicii Moldova este încă tânără, însă, dacă vorbim despre baza de date a Ucrainei, aceasta este mai mare și, din păcate, nici acolo nu au putut fi identificați pe baza ADN-ului”, a declarat Cernăuțeanu.

Anchetatorii au verificat, de asemenea, instituțiile medicale din Moldova, încercând să afle dacă vreuna dintre persoanele decedate a urmat tratament pentru o anumită patologie. Potrivit șefului IGP, această informație nu a putut fi găsită. Nici colegii din Ucraina nu au oferit un răspuns pozitiv.

În prezent, poliția a solicitat ajutorul țărilor europene. Oamenii legii vor să afle dacă vreuna dintre cele două persoane a beneficiat de o intervenție medicală într-o altă țară, ceea ce ar putea ajuta la stabilirea identității lor.

Cernăuțeanu a mai comunicat că poliția a discutat cu mijloacele de informare în masă despre posibilitatea de a implica publicul în căutarea unor informații care ar putea ajuta la identificarea victimelor.

Amintim că, la 12 iulie, un pescar a sesizat poliția după ce a observat fragmente de corp uman în apa lacului. La fața locului au fost trimiși de urgență experții Centrului de Expertize Tehnico-Criminalistice, un medic legist și angajații grupei operative de urmărire penală.