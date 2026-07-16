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ipn
16 Iulie 2026, 17:52
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Acuzarea cere prelungirea controlului judiciar pentru Ion Creangă, acuzat de trădare de patrie

Acuzarea solicită prelungirea controlului judiciar aplicat fostului șef al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, învinuit de trădare de patrie.

Acuzarea cere prelungirea controlului judiciar pentru Ion Creangă, acuzat de trădare de patrie.
Acuzarea cere prelungirea controlului judiciar pentru Ion Creangă, acuzat de trădare de patrie.

Instanța urmează să se pronunțe vineri asupra demersului, transmite ipn.md.

În cadrul ședinței de miercuri, procurorul de caz, Dumitru Ștefîrță, a cerut prelungirea măsurii preventive și a solicitat ca, în cazul în care inculpatul nu se va prezenta la ședințele de judecată, să poată fi dispusă aducerea silită a acestuia. Acuzarea susține că apărarea încearcă să tergiverseze examinarea cauzei.

Pe de altă parte, avocatul lui Ion Creangă, Vasile Florea, a solicitat respingerea demersului, calificându-l drept neîntemeiat. De asemenea, inculpatul a respins afirmațiile procurorului privind tergiversarea procesului și a declarat că cererea de prelungire a controlului judiciar nu se bazează pe fapte concrete.

Totodată, instanța a informat apărarea că, potrivit concluziilor expertizei medico-legale, inculpatul este apt să participe la ședințele de judecată. Magistrații au dispus examinarea cauzei în procedură generală, cu începerea cercetării judecătorești.

Fostul funcționar este acuzat de trădare de patrie și complot împotriva statului. Potrivit procurorilor, în perioada 2023-2024, el ar fi întreținut corespondență și ar fi avut întâlniri conspirative cu un asistent al atașatului militar al Ambasadei Federației Ruse la Chișinău. Fostul șef al Direcției juridice a Parlamentului a fost reținut în iulie 2024, când ar fi primit 500 de dolari de la un oficial rus.

Ion Creangă pledează nevinovat.

Sursă
ipn
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