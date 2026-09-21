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unimedia.info logounimedia
21 Septembrie 2026, 09:25
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Acordul vecinilor, distanța și numărul de animale: Sunt introduse noi cerințe pentru fermele mici

Parlamentul a votat în prima lectură noile reguli pentru micile ferme din sate.

Acordul vecinilor, distanța și numărul de animale: Sunt introduse noi cerințe pentru fermele mici.
Acordul vecinilor, distanța și numărul de animale: Sunt introduse noi cerințe pentru fermele mici.

Proiectul de lege stabilește, în special, cerințe privind distanța față de case și alte obiective, acordul vecinilor și numărul de animale care pot fi întreținute, informează unimedia.info.

«Activitatea fermelor mici de pe teritoriul localităților va fi reglementată prin lege. Proiectul de lege care prevede acest lucru a fost adoptat de Parlament în prima lectură.

Inițiativa legislativă a fost elaborată de deputatul fracțiunii „Partidul Acțiune și Solidaritate”, Iurie Levinschi. Documentul stabilește condiții clare pentru activitatea fermelor mici de pe teritoriul localităților.

Noile reguli prevăd condiții speciale privind acordul proprietarilor imobilelor învecinate, distanța față de obiectivele social-culturale și numărul maxim admisibil de animale. Printre condițiile propuse se numără și existența unei decizii a consiliului local.

Proiectul de lege introduce, de asemenea, modificări la legea privind activitatea sanitar-veterinară, prevăzând măsuri pentru o monitorizare mai eficientă a medicamentelor de uz veterinar.

Documentul prevede, de asemenea, înăsprirea sancțiunilor pentru procurarea animalelor neidentificate și neînregistrate. Măsura urmărește sporirea responsabilității persoanelor care procură animale și respectarea cerințelor privind identificarea și înregistrarea acestora.

Proiectul de lege va fi înaintat Parlamentului spre examinare în a doua lectură», se menționează în nota informativă a proiectului. 

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