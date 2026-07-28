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logos.press.md logologos
28 Iulie 2026, 11:47
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Absolvenții instituțiilor de învățământ superior vor fi monitorizați privind angajarea în câmpul muncii

În sistemul informațional de gestionare a învățământului superior va fi implementat un mecanism de monitorizare a angajării absolvenților.

Absolvenții instituțiilor de învățământ superior vor fi monitorizați privind angajarea în câmpul muncii.
Absolvenții instituțiilor de învățământ superior vor fi monitorizați privind angajarea în câmpul muncii.

Acesta va permite determinarea statutului de angajare a absolvenților, prezența pe teritoriul țării a celor neangajați, precum și corespondența dintre specializarea obținută și funcția ocupată, scrie logos-pres.md.

Asemenea modificări sunt prevăzute în proiectul hotărârii Guvernului, care vizează perfecționarea bazei normative a sistemului și crearea unui modul funcțional separat pentru monitorizarea angajării absolvenților.

În prezent, sistemul informațional de gestionare a învățământului superior nu dispune de un mecanism automatizat și unitar pentru urmărirea parcursului profesional al absolvenților. Colectarea informațiilor privind angajarea acestora este realizată de instituțiile de învățământ superior împreună cu angajatorii, însă acest proces rămâne fragmentat, fără o metodologie unică și nu prevede compararea automată a datelor despre educație cu informațiile despre relațiile de muncă.

Implementarea noilor funcționalități este planificată pentru anii 2026–2027. Lucrările vor fi finanțate din fondurile rămase ale proiectului „Învățământ superior în Moldova”, realizat cu sprijinul Băncii Mondiale. Pentru dezvoltarea sistemului este prevăzut un buget de aproximativ 2 milioane de lei.

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