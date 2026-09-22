AAC a vrut să adauge trei funcții, cu cheltuieli salariale de aproape 1 milion de lei pe an.

Guvernul pregătește reorganizarea Autorității Aeronautice Civile (AAC), însă documentele proiectului conțin neconcordanțe privind numărul angajaților instituției și consecințele financiare ale modificărilor propuse.

Potrivit proiectului de hotărâre, efectivul-limită al AAC urmează să crească de la 93 la 96 de unități de personal, relatează bani.md.

Totodată, în nota informativă se menționează că implementarea proiectului nu va necesita alocarea unor resurse financiare suplimentare din bugetul de stat, iar reorganizarea prevede modificarea unor subdiviziuni și crearea unui nou serviciu de informare și comunicare cu mass-media.

Ministerul Finanțelor, în procesul de avizare, a atras atenția că majorarea efectivului de la 93 la 96 de angajați presupune crearea a trei funcții noi și va genera cheltuieli suplimentare. Impactul financiar anual a fost estimat la 986,8 mii de lei, dintre care 959 mii de lei reprezintă fondul de remunerare a muncii, iar 27,8 mii de lei — contribuțiile sociale achitate de angajator.

În același timp, Ministerul Finanțelor a menționat că la AAC existau deja funcții vacante. La 30 aprilie 2026, din cele 93 de funcții aprobate, nouă rămâneau neocupate.

În urma observațiilor, autorul proiectului a indicat în sinteza obiecțiilor că propunerea privind majorarea efectivului-limită cu trei unități de personal a fost exclusă.

Cu toate acestea, în textul examinat al proiectului de hotărâre este în continuare prevăzută înlocuirea cifrei „93” cu „96”, ceea ce creează o neconcordanță între textul proiectului și răspunsurile prezentate în procesul de avizare.

Într-un aviz ulterior, Ministerul Finanțelor a semnalat din nou această problemă și a menționat că, la 31 mai 2026, la AAC erau aprobate 93 de funcții, dintre care 84 erau ocupate, iar nouă rămâneau vacante. Gradul de ocupare constituia 90,3%. Ministerul a indicat că nu este clar în ce măsură necesitatea de personal suplimentar nu putea fi acoperită din contul funcțiilor vacante deja existente.

Proiectul extinde, de asemenea, atribuțiile AAC în domeniul securității informaționale, relevant pentru siguranța aviației civile. Autoritatea va trebui să efectueze certificarea, supravegherea și verificarea respectării cerințelor în domeniul gestionării riscurilor de securitate informațională.

De asemenea, este prevăzută crearea Serviciului de informare și comunicare cu mass-media, care va fi subordonat direct directorului AAC. Acesta va trebui să se ocupe de comunicatele de presă, interacțiunea cu mass-media, paginile oficiale de pe rețelele sociale, organizarea conferințelor și comunicarea în situații de criză.