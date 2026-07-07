A început sesiunea suplimentară de examene pentru absolvenții de gimnaziu.

Circa 8.000 de absolvenți vor participa, în perioada 7-10 iulie, la sesiunea suplimentară a examenelor naționale de absolvire a gimnaziului. Probele se vor desfășura în 48 de centre de examen deschise pe întreg teritoriul țării.

Sesiunea a început astăzi, cu examenul la Istorie, la care s-au înscris 1.596 de elevi. Calendarul probelor va continua miercuri, 8 iulie, cu examenul la Matematică, fiind cea mai solicitată probă, la care vor participa 7.429 de elevi, transmite noi.md.

Totodată, joi, 9 iulie, candidații vor susține examenul la limba de instruire. Pentru această probă, 1.191 de elevi vor fi evaluați la Limba de stat și literatură, în timp ce 257 de elevi vor susține examenul la Limba și literatura rusă.

Sesiunea suplimentară se va încheia vineri, 10 iulie, cu proba la Limba de stat și literatură pentru alolingvi, la care vor participa 1.313 elevi.

Verificarea testelor de examen va fi asigurată în perioada 8-19 iulie de către cinci Comisii Republicane de Evaluare, în cadrul Centrului Republican de Evaluare din municipiul Chișinău. Rezultatele preliminare vor fi afișate în centrele de examen pe data de 20 iulie.

În aceeași zi, elevii nemulțumiți de notele obținute vor putea depune contestații în locurile unde au susținut probele. Rezultatele finale, după reevaluarea lucrărilor contestate, vor fi făcute publice la 27 iulie.