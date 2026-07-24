A fost publicat documentul privind aderarea lui Radu Musteață la PDM în 2017.

Liderul Partidului Social-Democrat European, Vasile Bumacov, a publicat un document care, potrivit spuselor sale, confirmă aderarea lui Radu Musteață la PDM. PDM a fost redenumit PSDE în 2022.

Pe antetul Partidului Democrat este menționat numele lui Radu Musteață și conține o cerere de a-l primi în rândurile formațiunii. Documentul este adresat organizației primare de partid din sectorul Ciocana și este datat 27 septembrie 2017, scrie rupor.md.

„În această dimineață ministrul Agriculturii și-a dat demisia. Se spunea că ar fi fost membru al Partidului Democrat. Nu văd nicio problemă în asta. E ridicol că s-a discutat asta, pentru că mulți reprezentanți ai conducerii actuale a țării au făcut parte anterior din alte partide”, a declarat Bumacov.

Potrivit lui, mulți activiști ai PDS din raioane au făcut anterior parte din PDM. Foștii democrați lucrează, de asemenea, ca secretari de stat, consilieri prezidențiali și ocupă alte funcții publice. Problema, potrivit lui Bumacov, nu este o posibilă apartenență a lui Musteață la Partidul Democrat, ci negarea publică a acestui fapt.

„Se spunea că a mințit. Și este corect: ar fi trebuit să demisioneze pentru minciună, pentru că avem declarația lui de aderare la Partidul Democrat”, a spus liderul PSDE.

Totodată, Bumacov a adăugat că aplicarea consecventă a unui astfel de principiu ar putea lăsa țara fără conducători.

„Dacă toți cei care au mințit trebuie să demisioneze, atunci vom rămâne fără conducerea țării. Ni s-a mințit constant: că în 2028 vom deveni membri ai Uniunii Europene, că până de Paști vom ajunge la aeroport cu un tren special, și au fost multe alte promisiuni”, a afirmat el.

Radu Musteață a negat în repetate rânduri apartenența sa la PDM. După apariția fotografiilor de la evenimentele partidului, a recunoscut că a participat la câteva întâlniri cu activiștii democrați, dar a susținut că nu a aderat la partid.

Musteață a demisionat din funcția de ministru al Agriculturii la două zile după numire. El și-a explicat decizia prin dorința de a păstra încrederea în Guvern și a numit informațiile răspândite drept false și manipulative.