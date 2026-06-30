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moldova1.md logomoldova1
30 Iunie 2026, 22:33
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A fost majorat numărul de locuri la programele de învățământ profesional tehnic

Peste 12.000 de locuri bugetare vor fi disponibile anul acesta la programele de învățământ profesional tehnic. Numărul locurilor pentru învățământul dual a crescut cu peste 500 față de anul trecut.

A fost majorat numărul de locuri la programele de învățământ profesional tehnic.
A fost majorat numărul de locuri la programele de învățământ profesional tehnic.

Aceasta se datorează interesului tot mai mare pentru specialitățile tehnice. Tot mai mulți adolescenți aleg aceste domenii după absolvirea gimnaziului, transmite moldova1.md.

La școala profesională din Soroca, în noul an de studii, sunt pregătite să fie admise aproximativ o sută de persoane. Aceștia pot alege una dintre cele patru specializări: bucătar, controlor al calității produselor alimentare, operator suport tehnic pentru sisteme informatice și croitoreasă.

„Știm că profesia de croitoreasă rămâne solicitată atât în Moldova, cât și peste hotare. La școala noastră sunt create toate condițiile pentru a o învăța. Cursurile teoretice au loc în săli de clasă, iar cele practice – în două ateliere dotate cu echipament modern”, spune profesoara Elena Afanasie.

În școlile profesionale, învățământul se bazează în primul rând pe practică.

„În acest laborator sunt 15 calculatoare, la care studenții execută sarcini practice. Avem tot echipamentul necesar pentru ca ei să învețe să întrețină și să asambleze calculatoare. Îi învățăm să instaleze și să configureze sisteme de operare”, a menționat profesorul Ion Constantin.

„Toți elevii primesc bursă, sunt prevăzute trei categorii. În plus, oferim cămin și masă gratuită. Cursurile practice au loc conform orarului, cel puțin o dată pe săptămână. Datorită acestui fapt, absolvenții, după doi ani de studii, primesc o pregătire bună și își găsesc ușor de lucru”, a declarat directorul școlii profesionale din Soroca, Ivan Luța.

În noul an de studii, în centrele de excelență, colegiile și școlile profesionale din întreaga țară sunt prevăzute 12.280 de locuri bugetare. Peste 2.500 sunt pentru programele de învățământ dual. Depunerea dosarelor începe pe 20 iulie și, pentru prima dată, se va desfășura integral online. Potrivit datelor ministerului de profil, vara trecută peste opt mii de persoane au fost admise la programele de învățământ profesional tehnic, cu aproape 15% mai mult decât în anul precedent.

Sursă
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