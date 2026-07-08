A fost lansat concursul pentru desemnarea „Capitalei Tineretului 2027”.

Agenția Națională pentru Tineret a lansat concursul pentru selectarea localității care va deține titlul de „Capitala Tineretului 2027”.

Localitatea desemnată va beneficia de o finanțare de până la 2 milioane de lei și suport metodologic pentru realizarea proiectelor dedicate tinerilor, dezvoltarea infrastructurii de tineret și susținerea inițiativelor locale, transmite moldpres.md.

Titlul de „Capitala Tineretului” este acordat anual unei singure localități din Republica Moldova care demonstrează implicare în dezvoltarea sectorului de tineret și propune un plan de acțiuni destinat tinerilor.

Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, invită primăriile să depună dosarul alături de organizațiile de tineret pentru a se învrednici cu titlul de „Capitala Tineretului 2027” și de a beneficia de resursele financiare.

Începând cu ediția din 2027, programul va include trei componente principale: elaborarea unui program local consultat cu tinerii, dezvoltarea infrastructurii pentru tineri și lansarea unui program local de granturi pentru inițiativele acestora.

La concurs pot participa municipiile și orașele-reședință de raion, cu excepția municipiului Chișinău și a localităților care au deținut acest titlu în ultimii trei ani.

„Capitala Tineretului” are scopul de a transforma localitatea desemnată într-un centru național al activităților pentru tineri pe parcursul anului 2027, prin proiecte care să stimuleze implicarea, dezvoltarea și afirmarea acestora.

Titlul de „Capitala Tineretului 2026” este deținut de municipiul Bălți, unde pe parcursul acestui an sunt implementate proiecte, investiții și programe dedicate tinerilor și participării active a acestora în viața comunității.

Concursul este organizat de Agenția Națională pentru Tineret, sub egida Ministerului Educației și Cercetării, care invită autoritățile administrației publice locale eligibile să depună dosarele de candidatură până la 30 septembrie, ora 17:00.