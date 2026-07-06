A fost finalizată conectarea la rețea a noii celule de 400 kV de la Vulcănești.

A fost finalizată conectarea la rețea și testarea inițială a noii celule de 400 kV din Stația Electrică Vulcănești.

Potrivit întreprinderii Moldelectrica, în urma perioadei de monitorizare, specialiștii au confirmat funcționarea corespunzătoare a echipamentelor și îndeplinirea parametrilor tehnici prevăzuți pentru această fază.

Potrivit Moldelectrica, în perioada de monitorizare de după punerea sub tensiune, specialiștii au verificat funcționarea echipamentelor în regim normal de exploatare, parametrii tehnici, precum și sistemele de protecție, comandă și automatizare. Rezultatele confirmă că echipamentele funcționează conform cerințelor tehnice prevăzute pentru această etapă, transmite ipn.md.

Compania menționează că în prezent este pregătită faza a doua de testare, care va include punerea sub tensiune a liniei electrice aeriene de 400 kV Vulcănești-Chișinău. Aceasta presupune efectuarea unui set de verificări tehnice și operaționale.

Linia electrică aeriană Vulcănești-Chișinău, cu o lungime de aproximativ 157 de kilometri, va conecta Stația Electrică Vulcănești de 400 kV cu Stația Electrică Chișinău de 330 kV. Potrivit autorităților, proiectul va contribui la consolidarea infrastructurii naționale de transport al energiei electrice și la creșterea capacității sistemului electroenergetic al Republicii Moldova.