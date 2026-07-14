A fost acuzat că ascunde averi prin TUX: Ce a decis ANI în cazul șefului adjunct al SPPS.

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a decis să nu inițieze un control al averii și intereselor personale în privința lui Gheorghe Josanu, director adjunct al Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS).

Verificarea urma să aibă loc după o sesizare în care acesta era acuzat că ar fi ascuns bunuri imobile și active virtuale, inclusiv prin intermediul platformei „TUX", scrie tvrmoldova.md.

TUX este o platformă pentru tranzacționarea activelor virtuale, care, potrivit procuraturii, a funcționat în anii 2024–2025 fără licențele și autorizațiile necesare,

Ancheta susține că platforma a fost promovată activ pe rețelele sociale și mesagerii ca o metodă rapidă și garantată de a câștiga bani. Investigația a scos la iveală tranzacții deosebit de mari prin portofele electronice asociate acesteia. În aprilie 2026, dosarul penal a fost transmis în instanță, iar ancheta privind alți presupuşi participanți continuă.

Plângerea, înregistrată la ANI pe 17 iunie 2026, conținea acuzații că Gheorghe Josanu deține mai multe apartamente și alte proprietăți imobiliare în Moldova și în străinătate, precum și active virtuale care nu au fost declarate în declarațiile sale de venituri și proprietăți.

În cadrul verificării preliminare, ANI a examinat date din mai multe registre de stat, inclusiv registrul cadastral E-Cadastru, Registrul de Stat al Populației, informații de la Serviciul Fiscal de Stat și sistemul E-Integritate.

Potrivit materialelor ANI, Josanu deține mai multe terenuri agricole cumpărate în anii 2010–2011, precum și un apartament achiziționat în 2024. El a declarat că locuința a fost cumpărată printr-un credit ipotecar de 2 milioane de lei obținut de la OTP Bank.

În explicațiile sale privind acuzațiile legate de platforma TUX și presupusa proprietate imobiliară nedeclarată în Moldova și în străinătate, Josanu a afirmat că aceste acuzații nu corespund realității.

„Nu a deținut și nu deține active virtuale, nu s-a ocupat de achiziționarea, tranzacționarea sau administrarea acestora”, se arată în documentul ANI.

Referitor la presupusa proprietate imobiliară din Dubai, Josanu a explicat că deplasările sale acolo au fost temporare și legate exclusiv de participarea la competiții sportive, inclusiv Dubai SWAT Challenge 2025/2026. Potrivit lui, simpla ședere într-o țară nu reprezintă o dovadă a deținerii unei proprietăți.

ANI a verificat, de asemenea, mai multe obiecte menționate în plângere. Josanu a spus că o parte din apartamente și alte proprietăți aparțin părinților săi sau fostei soții și nu fac parte din patrimoniul său personal.

Inspectorul de integritate a concluzionat că explicațiile funcționarului sunt susținute documentar, iar diferențe între proprietățile, veniturile și cheltuielile declarate nu au fost identificate.

„Nu au fost stabilite indicii de încălcare a legislației privind declararea proprietății și a intereselor personale”, se arată în concluzia ANI.

Ca urmare, Autoritatea Națională de Integritate a refuzat să inițieze verificarea proprietății și intereselor personale ale lui Gheorghe Josanu.

În toamna anului 2025, după apariția informațiilor despre posibila implicare a angajaților SPPS în piramida financiară TUX, ministrul Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a refuzat să comenteze acuzațiile, sugerând jurnaliștilor să solicite informații despre concedieri Administrației Prezidențiale.

Pe 11 noiembrie, președinta Maia Sandu a semnat decretele de eliberare din funcție a directorului SPPS, Vasile Popa, și a unuia dintre adjuncții săi, Vitalie Lupașcu.

Paralel, ANI a inițiat verificări ale proprietății și intereselor personale a șapte angajați actuali și foști ai SPPS, inclusiv fostul director Vasile Popa și fostul adjunct Vitalie Lupașcu.

Fostul angajat SPPS, Constantin Odobescu, unul dintre principalii acuzați în dosarul piramidei financiare TUX, s-a sinucis pe 8 mai. În decembrie 2025, ANI a început verificarea proprietății și intereselor sale personale după o plângere privind posibile încălcări la declararea activelor.

Atunci, instituția a declarat că verificarea preliminară și analiza documentelor prezentate au relevat suficiente motive pentru efectuarea unui control aprofundat al modificărilor situației patrimoniale și a conformității dintre veniturile declarate și bunurile dobândite. ANI a menționat, de asemenea, că verificarea ar putea viza membrii familiei, donatorii și persoanele care au acordat împrumuturi.