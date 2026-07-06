866 de cazuri de boli infecțioase, înregistrate în Capitală într-o săptămână.

În Chișinău, pe parcursul săptămânii trecute, au fost raportate 866 de cazuri de boli transmisibile. Copiii reprezintă mai mult de jumătate dintre pacienți, iar aproape 30% au necesitat internare.

Infecțiile intestinale acute continuă să fie în atenția medicilor. În perioada de referință au fost înregistrate 166 de cazuri de boli diareice acute, în creștere față de cele 152 din săptămâna precedentă. Totodată, au fost raportate 17 cazuri de toxiinfecții alimentare și 17 cazuri de infectare cu Salmonella, transmite realitatea.md.

În ceea ce privește bolile cu transmitere aerogenă, au fost confirmate 4 cazuri de tuberculoză la adulți, 9 cazuri de scarlatină și 59 de cazuri de varicelă, dintre care 29 în colectivități de copii. De asemenea, au fost înregistrate 9 cazuri de boala Lyme, un caz de leptospiroză și un caz de febră Q.

În spitalele municipale au fost consemnate 3.261 de adresări la unitățile de primiri urgențe. Dintre acestea, 1.592 au fost internări, în creștere cu 239 de cazuri față de săptămâna anterioară (1.353).

Totodată, au fost raportate 149 de cazuri de bronhopneumonii și pneumonii acute (79 la adulți și 70 la copii), în creștere cu 25 de cazuri față de săptămâna precedentă. Din totalul adresărilor, 52 au fost viroze la copii.

În ceea ce privește traumatismele, au fost înregistrate 252 de adresări (11 la adulți și 241 la copii), în scădere cu 23 de cazuri față de săptămâna precedentă. De asemenea, au fost raportate 6 cazuri de insolație, dintre care un pacient a necesitat internare.