825 de familii vor primi câte 6.000 de lei pentru electrocasnice, în cadrul programului EcoVoucher.

Noua sesiune a Programului de vouchere pentru electrocasnice (EcoVoucher) va fi valabilă până pe 2 august 2026.

În cadrul acestei inițiative, aproximativ 825 de gospodării din Republica Moldova vor primi vouchere în valoare de 6.000 de lei pentru achiziționarea de electrocasnice eficiente din punct de vedere energetic, transmite moldpres.md.

Potrivit Centrului Național pentru Energie Durabilă, programul este finanțat de Uniunea Europeană și are ca scop reducerea consumului de energie prin înlocuirea electrocasnicelor vechi cu frigidere și mașini de spălat cu eficiență energetică ridicată, conforme cu standardele europene și certificatul european de conformitate (CE).

În sesiunea curentă, sprijinul este destinat gospodăriilor care includ copii minori, persoane peste 63 de ani și persoane cu forme severe de dizabilitate. Măsura urmărește atât îmbunătățirea condițiilor de trai ale beneficiarilor, cât și reducerea cheltuielilor pentru energie.

Programul EcoVoucher a fost elaborat de Guvernul Republicii Moldova cu sprijinul Uniunii Europene și este implementat de Centrul Național pentru Energie Durabilă în cadrul proiectului „Eficiență energetică și surse regenerabile de energie pentru Moldova” (E4M). Proiectul este realizat de GIZ în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova, finanțat de Guvernul Germaniei și cofinanțat de Uniunea Europeană, Norvegia și Danemarca. Sesiunea actuală a programului este finanțată de Uniunea Europeană.

Specialiștii subliniază că înlocuirea frigiderelor și mașinilor de spălat vechi cu modele moderne contribuie semnificativ la reducerea consumului de energie electrică. Un frigider fabricat acum 15–20 de ani poate consuma de două–trei ori mai multă energie decât un model nou. Similar, mașinile de spălat moderne folosesc mai puțină energie și apă pentru fiecare ciclu de spălare.

Până în prezent, în cadrul Programului EcoVoucher au fost colectate peste 300 de tone de frigidere și mașini de spălat uzate.