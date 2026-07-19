53 de cazuri de rabie la animale, înregistrate în ultimele șase luni în Moldova.

Rabia rămâne o amenințare serioasă pentru oameni și animale. În primele șase luni ale anului 2023, în Republica Moldova au fost confirmate 53 de cazuri de îmbolnăvire la animale în 17 localități.

În aceeași perioadă, peste 4.000 de persoane au fost mușcate sau zgâriate de animale domestice și fără stăpân, transmite tvrmoldova.md.

Ultimul caz a fost înregistrat în satul Dănceni din raionul Ialoveni, unde la o pisică domestică a fost confirmată rabia. După aceasta, în întreaga localitate a fost instituită carantină.

„Pisica a lipsit trei-patru zile. Când s-a întors, era agresivă, dezorientată, prezenta o salivare abundentă. Proprietarul a anunțat serviciul veterinar din Ialoveni, animalul a fost izolat și plasat sub observație timp de 14 zile, conform legislației. Totuși, după trei-patru zile a murit”, a povestit medicul veterinar Nicolai Catan.

După decesul animalului, investigațiile de laborator au confirmat rabia. Înainte de izolare, pisica a avut contact cu membrii familiei.

„Băiatul care a avut contact cu pisica a fost zgâriat și acum urmează un tratament complet de vaccinare antirabică. De asemenea, întreaga familie primește tratament profilactic, deoarece toți au avut contact cu animalul”, a menționat Catan.

Pentru a preveni noi cazuri de boală, autoritățile au început vaccinarea gratuită a animalelor. Timp de trei zile, locuitorii din Dănceni pot vaccina animalele de companie în puncte special amenajate. Proprietarii spun că, deși animalele sunt ținute în curți, se tem de infectare din cauza câinilor fără stăpân.

Vaccinul este oferit gratuit în cadrul programului național de prevenire a rabiei. În clinicile veterinare, vaccinarea profilactică a animalelor domestice costă între 55 și 150 de lei.

Vaccinarea animalelor începe de la vârsta de 12 săptămâni. Imunitatea se menține până la doi ani, însă, conform legislației veterinare în vigoare, vaccinarea trebuie efectuată anual.

„Avem suficiente doze de vaccin antirabic. Pentru raionul Ialoveni am primit cinci mii de doze. Multe localități au fost deja vaccinate, dar la apariția unor noi focare trebuie să acționăm imediat”, a declarat felcerul veterinar Natalia Catan.

Vaccinarea se realizează nu doar în punctele speciale. Dacă proprietarii nu pot veni, echipele veterinare se deplasează la domiciliul acestora.

Potrivit specialiștilor, în ultimele luni au fost înregistrate focare de rabie în Costești, Ialoveni, Zîmbreni, Horești, Rezina și Nimoreni.

„În iunie am avut un caz de rabie în Horodca. S-a îmbolnăvit o bovină și am efectuat urgent vaccinarea necesară”, a povestit Catan.

Ea a menționat că răspândirea bolii este favorizată de circulația virusului în rândul animalelor sălbatice, în special vulpi.

„În ultima vreme, cazurile de rabie sunt înregistrate regulat. Recent boala a fost depistată și la Nimoreni. Zonele periculoase sunt cele de lângă păduri, unde virusul este răspândit de animalele sălbatice. Deși fauna sălbatică este vaccinată, animalele fără stăpân aduc boala și în localități”, a adăugat Catan.

Medicii veterinari recunosc că munca în focarele de infecție implică un risc constant.

„Animalele pot ataca sau mușca în orice moment. Respectăm toate măsurile de protecție, efectuăm dezinfecția, schimbăm mănușile, dar riscul rămâne mereu. Acum trei ani, o pisică m-a zgâriat și a trebuit să urmez un tratament complet de vaccinare antirabică”, a povestit Catan.

Pe durata carantinei de 30 de zile, la Dănceni este restricționată circulația animalelor. Sub observație au fost plasate și satul vecin Suruceni și sectorul de vile din apropiere, unde se va efectua tot vaccinarea.

„Pentru locuitori nu există restricții de deplasare. Principalul nostru obiectiv este să urmărim atent animalele domestice, în special pisicile și câinii, și să observăm orice schimbări în comportamentul lor”, a declarat primarul satului Dănceni, Victoria Butuc-Guaranda.

Specialiștii îndeamnă să se anunțe imediat serviciile veterinare despre orice suspiciune de rabie. Proprietarii de oi, bovine și cai pot primi compensații de stat, dacă boala este confirmată oficial.

„Dacă un animal domestic începe să se comporte neadecvat, trebuie să se adreseze imediat medicului veterinar. De regulă, în cazul rabiei se observă paralizie sau comportament agresiv, salivare abundentă și reacții neobișnuite. Semnele clinice pot evolua cu viteze diferite, dar rezultatul bolii este întotdeauna fatal pentru orice specie de animal”, a subliniat inspectorul principal al Direcției pentru Sănătatea și Bunăstarea Animalelor ANSA, Nicolae Malancea.

Potrivit datelor ANSA, în perioada ianuarie-iunie 2026 în țară au fost confirmate 53 de cazuri de rabie: 29 la câini, 12 la bovine și 10 la vulpi. În aceeași perioadă, peste 4.000 de persoane au fost mușcate sau zgâriate de animale. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Chișinău — aproximativ 1.800, cu 20,6% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut.

Specialiștii reamintesc că simpla dezinfectare a plăgii nu este suficientă pentru prevenirea rabiei. La orice contact cu un animal potențial infectat este necesar să se solicite cât mai rapid asistență medicală.