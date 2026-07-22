48 de genți din Belgia, în valoare de peste 5.000 de euro, urmau să fie introduse ilegal în Moldova.

La punctul de trecere „Leușeni” a fost oprită o tentativă de introducere a unei cantități comerciale de mărfuri nedeclarate.

Potrivit Serviciului Vamal, într-un microbuz din Belgia erau transportate 48 de genți de damă din piele naturală, în valoare de peste 5.000 de euro, pe care șoferul nu le-a declarat, transmite rupor.md.

Marfa nedeclarată a fost găsită în remorca tractată, printre bagajele personale ale pasagerilor și coletele nesupravegheate. La volanul microbuzului marca Ford Transit se afla un cetățean al Republicii Moldova în vârstă de 21 de ani.

Întreaga cantitate de marfă a fost ridicată și urmează să fie confiscată, iar șoferul riscă amenzi conform Codului contravențional. Serviciul Vamal reamintește că orice bunuri care depășesc limita de scutire la trecerea frontierei trebuie obligatoriu declarate.