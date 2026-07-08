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rupor.md logorupor
8 Iulie 2026, 10:54
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460 de proprietari de locuințe, amendați pentru închirierea ilegală a imobilului

460 de persoane care au închiriat imobile fără să înregistreze contractele la Serviciul Fiscal de Stat (SFS) au fost depistate în primele șase luni ale anului 2026.

460 de proprietari de locuințe, amendați pentru închirierea ilegală a imobilului.
460 de proprietari de locuințe, amendați pentru închirierea ilegală a imobilului.

În urma verificărilor, autoritățile au înregistrat 463 de contracte de închiriere, iar celor care au încălcat legea li s-au aplicat taxe suplimentare și amenzi, transmite rupor.md.

Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, după verificări, 285 de persoane fizice au fost obligate suplimentar să plătească impozite în sumă de 370,9 mii lei, penalități pentru întârziere de 18,8 mii lei, iar amenzile au totalizat 27,7 mii lei.

În total, în perioada ianuarie-iunie 2026, în Moldova au fost înregistrate 19.229 de contracte de închiriere a imobilelor, cu 33,7% mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

În același timp, veniturile din impozitul pe venit plătit de persoanele fizice care închiriază imobile au atins 58,9 milioane lei. Aceasta reprezintă o creștere de 31,9% față de primele șase luni ale anului 2025.

Serviciul Fiscal de Stat reamintește că persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și închiriază imobile sunt obligate să înregistreze contractul în termen de șapte zile de la încheierea acestuia și să plătească un impozit de 7% din suma lunară a chiriei. Această cerință se aplică și proprietarilor care închiriază locuințe prin platformele Booking și Airbnb.

Sursă
rupor.md logorupor
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