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3 August 2026, 14:51
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33 de licee din Moldova au obținut medii de peste 8 la Bacalaureat

33 de licee teoretice din Republica Moldova au înregistrat o medie generală a absolvenților mai mare de 8 la examenul național de bacalaureat din 2026.

33 de licee din Moldova au obținut medii de peste 8 la Bacalaureat.
33 de licee din Moldova au obținut medii de peste 8 la Bacalaureat.

Datele au fost oferite de clasamentul publicat de Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, transmite realitatea.md.

Totodată, 129 de licee teoretice au avut o rată de promovare de 100%. Dintre acestea, 33 au îndeplinit și criteriul unei medii generale de peste 8. Comparativ cu anul trecut, numărul liceelor cu promovare integrală a rămas aproape neschimbat – 129 față de 130, însă numărul instituțiilor cu medii generale de peste 8 a crescut de la 23 la 33.

La sesiunea de bacalaureat din acest an au participat 364 de instituții de învățământ: 312 licee teoretice, 47 de colegii și cinci instituții de învățământ superior.

În sesiunea 2026 au fost admiși 18.437 de candidați, dintre care 11.887 sunt absolvenți ai liceelor, 3.917 provin din colegii și centre de excelență, 243 din instituții de învățământ superior, 551 au susținut examenul în regim de externat, iar 1.839 au fost restanțieri din sesiunile precedente.

Ministerul Educației mai precizează că rezultatele finale confirmă o creștere a performanțelor școlare. Numărul absolvenților care au obținut media generală 10 la examenul de bacalaureat a crescut de la 89 în 2025 la 114 în 2026. De asemenea, s-a majorat și numărul candidaților care au încheiat examenul cu medii de cel puțin 7,00, 8,00 și 9,00.

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