30 de milioane de euro pentru renovarea căminelor studențești până în 2030.

Aproximativ 30 de milioane de euro vor fi direcționate pentru reparații capitale ale a 19 cămine studențești din întreaga țară până în 2030.

Datorită acestor investiții, se preconizează modernizarea a circa 5.000 de locuri de cazare pentru studenți.

Despre aceasta a anunțat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, scrie logos-pres.md.

Primul proiect finalizat a fost căminul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău. Începând deja cu 1 septembrie, peste 200 de studenți vor avea posibilitatea să locuiască într-un cămin modernizat, cu condiții contemporane.

Reparația clădirii a costat 1,8 milioane de euro și a fost realizată cu sprijinul Băncii Mondiale, în cadrul proiectului „Învățământul superior în Moldova”, implementat de ministerul de resort.

Căminul a fost modernizat conform standardelor europene și dotat cu mobilier nou și echipamente moderne. Studenții vor avea acces la camere de tip apartament, cu băi și bucătării proprii. Clădirea a fost, de asemenea, adaptată pentru persoanele cu dizabilități: au fost instalate rampe, un ascensor vertical și au fost amenajate camere speciale.

Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a menționat că implementarea proiectului a fost un proces dificil, iar contribuția principală la realizarea acestuia a fost adusă de echipa de proiect și de conducerea universității.

„Procesul nu a fost unul simplu. Rolul nostru în acest sistem, dintr-o anumită perspectivă, este mai modest: asigurăm resurse financiare, însă principala greutate a muncii revine echipei de proiect și, fără îndoială, într-o măsură și mai mare — echipei universității. Per ansamblu, în portofoliul Ministerului Educației și Cercetării se află 62 de cămine studențești. Până în anii 2029–2030, planificăm să le reparăm integral pe 19 dintre ele. Din punct de vedere financiar, pentru aceste proiecte de reconstrucție avem deja stabilite 30 de milioane de euro”, a declarat Perciun.