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rupor.md logorupor
21 Septembrie 2026, 15:12
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280 de cazuri de violență domestică, înregistrate în trei zile în Moldova

În Republica Moldova, în perioada 18-20 septembrie, organele de drept au înregistrat 280 de sesizări privind violența în familie. Poliția informează despre aceasta.

280 de cazuri de violență domestică, înregistrate în trei zile în Moldova.
280 de cazuri de violență domestică, înregistrate în trei zile în Moldova.

Inspectorii au emis 47 de ordonanțe de restricție de urgențăTotodată, oamenii legii au întocmit șase procese-verbale pentru nerespectarea interdicțiilor dispuse anterior, iar instanțele de judecată au emis cinci ordonanțe de protecție. În plus, au fost documentate patru cazuri de încălcare a ordonanțelor de protecție și au fost întocmite cinci procese-verbale pentru cazuri de violență fizică între rude, soldate cu vătămări corporale neînsemnate, scrie rupor.md.

Poliția subliniază importanța solicitării la timp a ajutorului și le amintește cetățenilor că agresivitatea este inadmisibilă. În situații de urgență, victimele pot apela non-stop la numărul unic de urgență 112 sau la linia telefonică specializată a Centrului de Justiție Familială al Poliției, la numărul 0800 88 008, unde victimelor li se oferă sprijinul necesar.

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