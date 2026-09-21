280 de cazuri de violență domestică, înregistrate în trei zile în Moldova.

Inspectorii au emis 47 de ordonanțe de restricție de urgență. Totodată, oamenii legii au întocmit șase procese-verbale pentru nerespectarea interdicțiilor dispuse anterior, iar instanțele de judecată au emis cinci ordonanțe de protecție. În plus, au fost documentate patru cazuri de încălcare a ordonanțelor de protecție și au fost întocmite cinci procese-verbale pentru cazuri de violență fizică între rude, soldate cu vătămări corporale neînsemnate, scrie rupor.md.

Poliția subliniază importanța solicitării la timp a ajutorului și le amintește cetățenilor că agresivitatea este inadmisibilă. În situații de urgență, victimele pot apela non-stop la numărul unic de urgență 112 sau la linia telefonică specializată a Centrului de Justiție Familială al Poliției, la numărul 0800 88 008, unde victimelor li se oferă sprijinul necesar.