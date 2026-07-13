28.000 de euro nedeclarați, confiscate de la doi pasageri pe Aeroportul Chișinău.

Angajații postului vamal de la Aeroportul Internațional Chișinău au depistat două cazuri de transport ilegal de numerar peste frontiera de stat.

În ambele cazuri, pasagerii nu au declarat sumele transportate, așa cum prevede legea.

Potrivit datelor Serviciului Vamal, primul caz a fost înregistrat la intrarea în Moldova, în timpul controlului pasagerilor cursei Varșovia – Chișinău. O cetățeană străină de 36 de ani a trecut prin „coridorul verde”, declarând că nu transportă bunuri sau sume de bani ce trebuie declarate obligatoriu. Totuși, în timpul controlului vamal, în bagajul ei au fost găsiți 13.000 de euro, nedeclarați autorităților.

Al doilea caz a avut loc la ieșirea din țară. Vameșii, împreună cu angajații Poliției de Frontieră, au verificat pasagerii cursei Chișinău – Istanbul. La un cetățean străin de 55 de ani au fost descoperiți 15.000 de euro, care nu au fost declarați.

Serviciul Vamal a comunicat că sumele nedeclarate au fost ridicate și pot fi confiscate. Față de ambii contravenienți au fost inițiate proceduri administrative. Aceștia riscă răspundere conform prevederilor Codului contravențional.

Instituția reamintește că la introducerea sau scoaterea din Republica Moldova a sumelor în numerar de 10.000 de euro și peste sau echivalentul lor în altă valută, cetățenii sunt obligați să le declare autorităților vamale conform legislației.