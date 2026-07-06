theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
6 Iulie 2026, 19:46
286
Copiază linkul
Link copiat

27 de cazuri de fraudă, înregistrate în Moldova în trei zile

În perioada 3-5 iulie, Poliția a înregistrat 27 de cazuri de fraudă, cu un prejudiciu total estimat la peste un milion de lei.

27 de cazuri de fraudă, înregistrate în Moldova în trei zile.
27 de cazuri de fraudă, înregistrate în Moldova în trei zile.

Deși infracțiunile au fost comise în perioada 27 iunie - 4 iulie, majoritatea victimelor s-au adresat organelor de drept abia după câteva zile sau chiar săptămâni de la incident.

În aceeași perioadă, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite 232 de tentative de fraudă, evitându-se astfel pierderi financiare semnificative.

Datele colectate arată că escrocii își perfecționează constant schemele și, în cadrul unei singure înșelătorii, se dau drept reprezentanți ai mai multor instituții, creând impresia unei proceduri oficiale și urgente.

Cel mai mare prejudiciu, de peste 250.000 de lei, a fost înregistrat la Chișinău. Victima a fost contactată pe rând de persoane care s-au prezentat drept angajați ai unei instituții financiare și ai Serviciului pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, convingând-o să contracteze un credit și să predea întreaga sumă unui curier sub pretextul protejării economiilor.

Poliția recomandă:

  • să verificați identitatea persoanei care vă contactează. Încheiați convorbirea și sunați personal la instituția respectivă;
  • să nu comunicați codurile SMS, codurile PIN, parolele și alte date bancare confidențiale;
  • să nu contractați credite și să nu transferați bani la indicațiile unor persoane necunoscute;
  • să nu predați numerar curierilor, nicio instituție de stat nu colectează bani în acest mod;
  • să nu luați decizii sub presiune și să verificați întotdeauna informațiile primite.

Dacă suspectați o tentativă de fraudă, sunați imediat la numărul 112 și anunțați banca unde aveți conturi deschise.

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici