27 de cazuri de fraudă, înregistrate în Moldova în trei zile.

În perioada 3-5 iulie, Poliția a înregistrat 27 de cazuri de fraudă, cu un prejudiciu total estimat la peste un milion de lei.

Deși infracțiunile au fost comise în perioada 27 iunie - 4 iulie, majoritatea victimelor s-au adresat organelor de drept abia după câteva zile sau chiar săptămâni de la incident.

În aceeași perioadă, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite 232 de tentative de fraudă, evitându-se astfel pierderi financiare semnificative.

Datele colectate arată că escrocii își perfecționează constant schemele și, în cadrul unei singure înșelătorii, se dau drept reprezentanți ai mai multor instituții, creând impresia unei proceduri oficiale și urgente.

Cel mai mare prejudiciu, de peste 250.000 de lei, a fost înregistrat la Chișinău. Victima a fost contactată pe rând de persoane care s-au prezentat drept angajați ai unei instituții financiare și ai Serviciului pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, convingând-o să contracteze un credit și să predea întreaga sumă unui curier sub pretextul protejării economiilor.

Poliția recomandă:

să verificați identitatea persoanei care vă contactează. Încheiați convorbirea și sunați personal la instituția respectivă;

să nu comunicați codurile SMS, codurile PIN, parolele și alte date bancare confidențiale;

să nu contractați credite și să nu transferați bani la indicațiile unor persoane necunoscute;

să nu predați numerar curierilor, nicio instituție de stat nu colectează bani în acest mod;

să nu luați decizii sub presiune și să verificați întotdeauna informațiile primite.

Dacă suspectați o tentativă de fraudă, sunați imediat la numărul 112 și anunțați banca unde aveți conturi deschise.