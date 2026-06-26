240 de cupluri și-au înregistrat căsătoria în data „oglindă” de 26.06.2026.

În Moldova, 240 de cupluri și-au înregistrat oficial căsătoria pe 26 iunie 2026 — o dată „oglindă” considerată de mulți simbolică datorită cifrelor repetitive.

Potrivit Agenției Servicii Publice (ASP), dintre cele 240 de cupluri, doar 43 au optat pentru o ceremonie solemnă, celelalte 197 și-au înregistrat căsătoria la ghișeele serviciilor de stare civilă, transmite moldova1.md.

Reprezentanții instituției au menționat că data de 26.06.2026 a devenit populară în rândul cuplurilor datorită simetriei și faptului că este ușor de reținut. Agenția Servicii Publice a subliniat că fiecare căsătorie înregistrată în această zi simbolizează începutul unei noi povești de familie, iar proaspeților căsătoriți le-au fost transmise urări de dragoste, înțelegere reciprocă și o viață lungă împreună.

Totodată, statisticile arată o scădere generală a numărului de căsătorii în țară. Potrivit Biroului Național de Statistică, în 2024 în Moldova au fost înregistrate 14,8 mii de căsătorii — cu 6% mai puțin decât în anul precedent.

Vârsta medie la prima căsătorie în Moldova este de 30 de ani pentru bărbați și 27 de ani pentru femei. Cei mai mulți bărbați se căsătoresc între 25 și 29 de ani, iar femeile între 20 și 24 de ani.