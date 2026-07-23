20 de școli din Moldova vor fi modernizate: Țara va primi un credit de 40 de milioane de euro.

Douăzeci de instituții de învățământ din Moldova vor fi renovate și dotate cu echipamente moderne, grație finanțării externe. Parlamentul a ratificat deja acordul corespunzător cu Banca Europeană de Investiții (BEI).

Banca Europeană de Investiții va acorda Moldovei un credit de 40 de milioane de euro pentru repararea și reconstrucția a 20 de instituții de învățământ. Aceste obiective fac parte dintr-o rețea de 90 de școli-model, selectate de Ministerul Educației și Cercetării pentru a fi transformate în centre regionale moderne, transmite rupor.md.

În școli vor fi termoizolate clădirile, vor fi actualizate sistemele de încălzire, ventilație, iluminat și siguranță la incendiu, vor fi implementate surse regenerabile de energie și va fi îmbunătățită accesibilitatea. De asemenea, specialiștii vor repara sălile de clasă, vor moderniza laboratoarele și vor dezvolta infrastructura digitală. Sunt prevăzute și facilități fiscale și vamale pentru importul și livrarea bunurilor și serviciilor pentru proiect, a căror aplicare va fi aprobată de Guvern.

Costul total al proiectului va fi de 50 de milioane de euro. Pe lângă creditul BEI, inițiativa include un grant de două milioane de euro prin Platforma de Investiții pentru Vecini și o cofinanțare de opt milioane de euro din partea Moldovei, prin Mecanismul de Reformă și Creștere, susținut de Uniunea Europeană.

Implementarea va începe în 2027, sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării. Scopul investițiilor este de a îmbunătăți condițiile de studiu și de a crea un mediu sigur pentru elevi și cadre didactice.