18 kilometri în aproape patru ani: Autoritățile au inaugurat centura de la Slobozia Mare.

Centura de ocolire în jurul localității Slobozia Mare din sudul Moldovei a fost deschis în prezența ministrului infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea, și a președintelui Parlamentului, Igor Grosu.

Drumul este dat în exploatare după aproape patru ani de întârziere față de termenul prevăzut inițial, informează bani.md.

Directorul general interimar al Administrației de Stat a Drumurilor, Ștefan Popa, a declarat că proiectul a fost finalizat după rezilierea contractului cu antreprenorul inițial și relansarea lucrărilor, care au fost duse la bun sfârșit de două companii locale.

„Nu s-au onorat obligațiile de către antreprenorul inițial, după care contractul a fost relicitat, iar lucrările au fost finalizate de două companii locale”, a declarat Popa.

Potrivit acestuia, valoarea totală a proiectului este de aproximativ 24 de milioane de euro, iar lucrările au fost executate conform standardelor europene.

Centura are o lungime de 18,29 kilometri și face parte din drumul național M3, fiind proiectată pentru a prelua traficul de tranzit și a reduce aglomerația din localitățile Slobozia Mare și Giurgiulești. Totodată, noul tronson asigură o conexiune rutieră mai eficientă cu punctul vamal Giurgiulești și frontiera cu România, fiind considerat un proiect strategic pentru transportul de mărfuri.

Șeful Administrației de Stat a Drumurilor a precizat că traseul este încadrat în categoria tehnică A3 și a inclus lucrări complexe de infrastructură.

„Cele mai importante lucrări au fost terasamentele și construcția podețelor. De asemenea, am aplicat marcaj rutier de ultimă generație, inclusiv marcaj rezonator, și au fost instalați câteva mii de metri liniari de parapete pentru sporirea siguranței participanților la trafic”, a spus Popa.

Proiectul a fost însă marcat de întârzieri. Contractul inițial a fost atribuit companiei turce Metag Insaat Ticaret A.S., care a executat doar aproximativ 20% din lucrări înainte ca autoritățile să rezilieze contractul din cauza dificultăților financiare ale antreprenorului.

Conform contractului inițial, centura urma să fie finalizată în 2022 și include construcția sistemului rutier, a 31 de podețe, trei stații de așteptare, precum și instalarea marcajelor rutiere și a 960 de indicatoare.

Pentru finalizarea proiectului, Administrația de Stat a Drumurilor a organizat o nouă licitație, valoarea contractului atribuit pentru executarea lucrărilor rămase fiind de aproximativ 10,46 milioane de euro