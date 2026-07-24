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rupor.md logorupor
24 Iulie 2026, 11:41
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16 instituții, mobilizate din cauza scăderii nivelului apei în râul Nistru

Autoritățile Moldovei au aprobat un plan de măsuri urgente pentru controlul și reducerea riscurilor generate de nivelul critic scăzut al apei în râul Nistru.

16 instituții, mobilizate din cauza scăderii nivelului apei în râul Nistru.
16 instituții, mobilizate din cauza scăderii nivelului apei în râul Nistru.

Pe fondul secetei și al scăderii nivelului apei sub minimele istorice, serviciile de stat au căutat surse alternative de alimentare cu apă și au verificat funcționarea stațiilor de pompare, transmite Realitatea, citând Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC), relatează rupor.md.

Centrul Național de Management al Crizelor a organizat ședințe operative cu reprezentanții a 16 instituții de stat și locale. Situația este monitorizată permanent, iar planul elaborat include supravegherea continuă a resurselor de apă, pregătirea recomandărilor pentru utilizarea rațională a acestora și verificarea pregătirii instituțiilor medicale. Autoritățile evaluează, de asemenea, riscurile posibile pentru agricultură, energie și calitatea apei potabile, coordonând acțiunile cu administrațiile locale și menținând un schimb regulat de informații cu partea ucraineană și ambele maluri ale Nistrului. Specialiștii CNMC pregătesc scenarii de evoluție a situației și evaluează capacitățile logistice pentru reacții rapide în caz de agravare.

Mecanismul oficial de cooperare funcționează în cadrul acordurilor bilaterale dintre Moldova și Ucraina prin Comisia Nistreană. Scăderea critică a apei este cauzată de o secetă hidrologică pronunțată. În Carpații ucraineni s-a înregistrat un deficit sever de precipitații, iar din cauza căldurii anormale nivelul lacului de acumulare Novodnestrovsk a scăzut sub minimele istorice. În iunie, debitul mediu lunar al râului a fost semnificativ mai mic decât norma multianuală.

Din cauza amenințării unei secete prelungite, Ucraina a propus reducerea evacuării apei din lacul de acumulare de la 100 la 70 de metri cubi pe secundă. Totuși, partea moldovenească a solicitat menținerea volumului de evacuare la 100 m³/s până la sfârșitul lunii, iar partenerii ucraineni au acceptat această cerință.

Ministrul mediului din Moldova a asigurat anterior că volumele de apă din Nistru sunt suficiente pentru a acoperi necesitățile populației întregii țări. În același timp, oficialul a subliniat că principala amenințare este de natură tehnică: scăderea nivelului râului poate complica funcționarea stațiilor de captare a apei și poate duce la defecțiuni în exploatarea pompelor submersibile.

Sursă
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