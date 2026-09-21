15 persoane, reținute într-o săptămână în dosare de droguri în Capitală.

A fost prezentat bilanțul săptămânal al poliției capitalei privind lupta împotriva consumului și traficului ilicit de droguri.

Astfel, sunt în curs de examinare 23 de dosare penale.

Pe lângă aceasta:

au fost reținute 15 persoane;

din circuitul ilegal au fost ridicate droguri sintetice și vegetale în valoare de peste 450 000 de lei;

au fost întocmite 58 de procese-verbale.

Totodată, angajații Batalionului de patrulare și reacționare operativă au reținut în flagrant 15 persoane, asupra cărora au fost depistate substanțe interzise și dispozitive pentru consumul de droguri. Au mai fost întocmite 11 procese-verbale.