129 de arbori, tăiați ilegal la Drochia: Prejudiciul a depășit 37.000 de lei.

Aproximativ 129 de arbori au fost tăiați ilegal în fâșia forestieră de protecție a terenurilor agricole din extravilanul satului Dominteni, raionul Drochia.

Cazul a fost depistat de inspectorii de mediu în timpul unui raid, la 14 septembrie, transmite rupor.md.

Potrivit Inspectoratului pentru Protecția Mediului, arbori de diferite specii au fost tăiați până la încetarea creșterii. Diametrul cioatelor variază între 9 și 28 de centimetri.

După evaluarea volumului de lemn, inspectorii au stabilit că volumul total a constituit 19,12 metri cubi steri. Prejudiciul cauzat mediului a fost estimat la 37 965 de lei.

În timpul documentării cazului, împreună cu polițiștii din raionul Drochia, a fost identificată o persoană suspectată de comiterea contravenției.