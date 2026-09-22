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customs.gov.md logocustoms
22 Septembrie 2026, 15:44
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12 automobile cu termenul admiterii temporare expirat, descoperite la un service auto din Ciorescu

În urma verificării efectuate de angajații grupurilor mobile ale Serviciului Vamal, au fost depistate câteva mijloace de transport parțial demontate, introduse anterior pe teritoriul R. Moldova în regim de admitere temporară.

12 automobile cu termenul admiterii temporare expirat, descoperite la un service auto din Ciorescu.
12 automobile cu termenul admiterii temporare expirat, descoperite la un service auto din Ciorescu.

În baza informațiilor disponibile, angajații vamali au efectuat un control la un agent economic specializat în vânzarea pieselor auto second-hand. Activitatea acestuia se desfășura pe teritoriul unui service auto situat în comuna Ciorescu, municipiul Chișinău, transmite customs.gov.md.

În urma controlului, au fost depistate 12 automobile pentru care a expirat termenul legal de aflare pe teritoriul vamal al Republicii Moldova și care au fost transmise spre dezmembrare, fapt ce constituie o încălcare a prevederilor legislației vamale.

Mijloacele de transport au fost ridicate. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și tragerea la răspundere a persoanelor implicate în încălcarea legislației vamale.

Reamintim că mijloacele de transport destinate uzului personal, cu numere de înmatriculare străine, pot fi menținute pe teritoriul vamal al Republicii Moldova în regim de admitere temporară timp de 180 de zile în decursul a 12 luni consecutive. Totodată, acestea nu pot fi înstrăinate sau transmise spre dezmembrare.

Pentru depășirea termenului de admitere temporară sunt prevăzute sancțiuni administrative. Amenda pentru fiecare mijloc de transport este cuprinsă între 4 200 și 65 000 de lei, în funcție de durata depășirii termenului stabilit. În plus, urmează a fi achitate taxele de import corespunzătoare.

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