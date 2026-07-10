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10 Iulie 2026, 20:32
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100 de tentative de fraudă, prevenite în ultimele 24 de ore: Prejudiciu de aproape un milion de lei

În ultimele 24 de ore, Poliția nu a înregistrat cazuri noi de fraudă telefonică. Cu toate acestea, alte cinci cazuri, comise anterior, au fost raportate abia acum de victime.

100 de tentative de fraudă, prevenite în ultimele 24 de ore: Prejudiciu de aproape un milion de lei.
100 de tentative de fraudă, prevenite în ultimele 24 de ore: Prejudiciu de aproape un milion de lei.

Prejudiciul total estimat se ridică la aproximativ un milion de lei.

Datorită vigilenței cetățenilor, 100 de tentative de escrocherie au fost prevenite.

Analiza cazurilor arată că infractorii acționează după un mod de operare bine organizat, bazat pe manipulare psihologică și pe uzurparea identității unor instituții publice și financiare.

Principalele metode utilizate de escroci sunt:

Falsă identitate – Poliția sau servicii antifraudă

În două cazuri, autorii s-au prezentat drept angajați ai Poliției sau ai unor pretinse servicii antifraudă și de combatere a spălării banilor. Aceștia au convins victimele că mijloacele financiare trebuiesc „verificate” sau „protejate”, determinându-le să efectueze transferuri succesive ori să predea bani unor curieri.

Investiții fictive

În alte două cazuri, victimele au fost convinse să investească pe platforme investiționale inexistente, efectuând transferuri repetate sau predând numerar curierilor.

Ridicarea banilor prin curieri

Escrocii continuă să folosească frecvent curieri pentru a ridica numerarul direct de la domiciliul victimelor, metodă care reduce considerabil șansele de recuperare a prejudiciului.

Alimentarea terminalelor de plată

Autorii determină victimele să alimenteze în mod repetat terminalele de plată, sub pretextul verificării fondurilor ori realizării unor investiții.

Contractarea creditelor bancare

Două victime au contractat credite bancare la indicația escrocilor, ceea ce a dus la majorarea semnificativă a prejudiciului.

Poliția îndeamnă cetățenii să rămână vigilenți.

Nu divulgați nimănui datele cardului bancar, codurile primite prin SMS sau parolele personale.

Dacă primiți un apel suspect, întrerupeți imediat convorbirea și contactați direct banca sau Poliția.

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