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23 Iulie 2026, 13:26
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10 cazuri de cerșetorie, înregistrate în Capitală: Persoanele care cereau bani ar fi simulat o dizabilitate

Poliția continuă acțiunile de prevenire și combatere a cerșetoriei în Capitală, pentru a reduce amploarea acestui fenomen.

10 cazuri de cerșetorie, înregistrate în Capitală: Persoanele care cereau bani ar fi simulat o dizabilitate.
10 cazuri de cerșetorie, înregistrate în Capitală: Persoanele care cereau bani ar fi simulat o dizabilitate.

Astfel că, în urma verificărilor efectuate în ultimele zile în sectoarele Centru și Botanica, forțele de ordine au documentat 10 cazuri de cerșetorie. S-a stabilit că persoanele implicate aveau vârste între 27 și 51 de ani și, potrivit Poliției, simulau dizabilitatea sau se dădeau drept persoane aflate în situații dificile pentru a stârni compasiunea trecătorilor și a obține bani.

Într-unul dintre cazuri, o femeie de 35 de ani se prezenta drept mama unei persoane cu dizabilități și cerea bani de la trecători. Totuși, aceasta nu a putut prezenta documente care să confirme veridicitatea afirmațiilor sale.

Toate persoanele depistate au fost sancționate contravențional conform legislației în vigoare.

Poliția îndeamnă cetățenii să nu încurajeze cerșetoria și să ofere ajutor prin forme reale, verificate și responsabile, pentru cei care se află cu adevărat în situații dificile.

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