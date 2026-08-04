Zelenski: Prioritățile politicii externe a Ucrainei și Republicii Moldova coincid în mare măsură.

Ucraina și Moldova vor continua să lucreze împreună la proiecte în domeniile infrastructurii și energiei.

Despre aceasta a declarat președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, după o întâlnire cu viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, transmite logos-pres.md.

Potrivit lui Zelenski, aceste direcții au pentru cele două țări nu doar o importanță economică, ci și una importantă din perspectiva securității și a ajutorului reciproc.

Președintele Ucrainei a menționat că prezența șefului MAE al Republicii Moldova la reuniunea anuală a ambasadorilor Ucrainei arată că prioritățile politicii externe ale celor două țări coincid în mare măsură, în special în chestiunile de securitate și integrare europeană.

„Este important ca noi să continuăm să ne mișcăm împreună pe întreg spectrul sarcinilor comune”, a declarat Zelenski.

El a mulțumit, de asemenea, Moldovei pentru susținerea consecventă a Ucrainei și a poporului ucrainean.

La rândul său, viceprim-ministrul Mihai Popșoi a confirmat susținerea Republicii Moldova pentru eforturile Ucrainei de a obține o pace dreaptă și durabilă, întemeiată pe respectarea independenței, suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei, în cadrul granițelor sale recunoscute internațional.