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rupor.md logorupor
16 Iulie 2026, 20:18
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Zaharova, despre achiziția de blindate canadiene de către Moldova: Pentru ce vor fi folosite, pentru recoltare?

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a comentat cheltuielile Chișinăului pentru apărare.

Zaharova, despre achiziția de blindate canadiene de către Moldova: Pentru ce vor fi folosite, pentru recoltare?.
Zaharova, despre achiziția de blindate canadiene de către Moldova: Pentru ce vor fi folosite, pentru recoltare?.

În cadrul unui briefing, ea s-a întrebat de ce ar avea nevoie Republica Moldova de cele 100 de blindate pe care intenționează să le achiziționeze de la autoritățile canadiene, transmite rupor.md.

Reprezentanta Ministerului rus de Externe a declarat că achiziția, în valoare de 50 de milioane de euro, este finanțată din Fondul European pentru Pace. Potrivit afirmațiilor sale, din același fond ar fi fost finanțat și „masacrul din Ucraina”.

„Pentru ce vor fi folosite: pentru recoltare sau pentru transportul cărților?”, a declarat Zaharova în timpul briefingului său săptămânal.

De asemenea, reprezentanta MAE al Rusiei a îndemnat din nou cetățenii ruși să se abțină de la călătorii în Republica Moldova, afirmând că la frontieră aceștia pot fi supuși unor presiuni.

Sursă
rupor.md logorupor
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