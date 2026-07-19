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Infotag.md logoInfotag
19 Iulie 2026, 08:25
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Vovc a cerut procuraturii să investigheze pregătirea cererii de majorare a tarifului la gaz

Președintele partidului „Platforma DA”, Liviu Vovc, a pus sub la îndoială justificarea majorării tarifului la gazul natural.

Vovc a cerut procuraturii să investigheze pregătirea cererii de majorare a tarifului la gaz.
Vovc a cerut procuraturii să investigheze pregătirea cererii de majorare a tarifului la gaz.

El a cerut efectuarea unei anchete urgente privind circumstanțele pregătirii cererii corespunzătoare către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), transmite infotag.md.

Politicianul a scris pe pagina sa de Facebook că „decizia de majorare a tarifului cu aproape 45% pare ciudată, deoarece, după cum susține membrul Consiliului Energocom Alexandru Slusari, această problemă nu a fost discutată cu membrii Consiliului”.

Vovc a menționat că, la 6 iulie, Energocom abia a început licitațiile pentru rezervarea capacităților de transport al gazului, iar achizițiile efective de combustibil pentru sezonul de încălzire încă nu au început. El consideră că tariful trebuie stabilit pe baza costului real al gazului achiziționat, nu pe previziuni. Și-a exprimat nedumerirea că cererea de majorare a tarifului cu aproape 7 lei a fost înaintată reglementatorului în regim de urgență, în ciuda lipsei unei discuții în Consiliul companiei.

Președintele „Platformei DA” a amintit situația din 2024, când întârzierea achizițiilor de gaz a dus la creșterea tarifelor pentru populație. În opinia sa, „actuala majorare va fi o lovitură serioasă pentru cetățeni și poate intensifica tensiunile sociale”.

Politicianul a cerut procuraturii și altor autorități competente să verifice cine a pregătit calculele și cine a insistat asupra depunerii urgente a cererii la ANRE.

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