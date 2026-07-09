Voronin, despre demisia lui Munteanu: Nu este de vârstă tânără ca să se gândească la carieră.

Oficialul consideră că Alexandru Munteanu nu ar fi trebuit să accepte funcția. În opinia sa, totuși, ex-prim-ministrul este o persoană competentă, scrie realitatea.md.

„El nu e de vârstă tânără, ca să se gândească la carieră. E om informat, competent. El putea să… el cunoștea din surse mediatice, din Internet, prin diferite canale, prin cunoștințele care le are, care e situația în țară. Trebuia să pună la cântar”, a spus Vladimir Voronin.

Politicianul susține că partidul comuniștilor își dorește alegeri anticipate, atât a Legislativului, cât și a șefului de stat.

Întrebat de jurnaliști dacă formațiunea ar putea să nu se mai regăsească în noul Parlament, în cazul scrutinului, deputatul a spus că decizia va aparține alegătorului.