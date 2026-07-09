theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
realitatea.md logorealitatea
9 Iulie 2026, 15:47
11 422
Copiază linkul
Link copiat

Voronin, despre demisia lui Munteanu: Nu este de vârstă tânără ca să se gândească la carieră

„Nu este de vârstă tânără ca să se gândească la carieră”. Așa a comentat fostul președinte și deputat PCRM, Vladimir Voronin, demisia prim-ministrului.

Voronin, despre demisia lui Munteanu: Nu este de vârstă tânără ca să se gândească la carieră.
Voronin, despre demisia lui Munteanu: Nu este de vârstă tânără ca să se gândească la carieră.

Oficialul consideră că Alexandru Munteanu nu ar fi trebuit să accepte funcția. În opinia sa, totuși, ex-prim-ministrul este o persoană competentă, scrie realitatea.md.

„El nu e de vârstă tânără, ca să se gândească la carieră. E om informat, competent. El putea să… el cunoștea din surse mediatice, din Internet, prin diferite canale, prin cunoștințele care le are, care e situația în țară. Trebuia să pună la cântar”, a spus Vladimir Voronin.

Politicianul susține că partidul comuniștilor își dorește alegeri anticipate, atât a Legislativului, cât și a șefului de stat. 

Întrebat de jurnaliști dacă formațiunea ar putea să nu se mai regăsească în noul Parlament, în cazul scrutinului, deputatul a spus că decizia va aparține alegătorului.

Sursă
realitatea.md logorealitatea
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici