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logos.press.md logologos
16 Iulie 2026, 09:24
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Vladimir Voronin a trimis o scrisoare deschisă judecătorilor Curții Constituționale

Fostul președinte al Moldovei, președinte onorific al Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, a trimis o scrisoare deschisă judecătorilor Curții Constituționale.

Vladimir Voronin a trimis o scrisoare deschisă judecătorilor Curții Constituționale.
Vladimir Voronin a trimis o scrisoare deschisă judecătorilor Curții Constituționale.

Motivul a fost decizia Curții Constituționale din 9 iulie 2026 privind competențele entității teritoriale autonome Găgăuzia. Vladimir Voronin consideră această decizie motivată politic și părtinitoare, încălcând însăși bazele Constituției Republicii Moldova, scrie logos-pres.md.

„Ceea ce ați făcut voi, judecătorii celei mai înalte instanțe a țării față de Găgăuzia, a fost deja apreciat de mulți ca o lovitură de stat anticonstituțională și primul pas spre distrugerea autonomiei. Dar eu personal nu pot numi ceea ce s-a întâmplat altfel decât o mizerie din partea voastră. O mizerie și o insultă adusă Constituției, găgăuzilor și întregului popor al Moldovei”, scrie fostul președinte al Moldovei.

Vladimir Voronin consideră că nu există temeiuri juridice și argumente solide în decizia judecătorilor Curții Constituționale, iar aceasta contrazice direct Constituția și bunul simț. „Atacurile deschise ale reprezentanților partidului de guvernământ asupra găgăuzilor, amestecul în treburile autonomiei, dictatura, constrângerea la supunere. Astfel comunică PAS de câțiva ani cu o parte a propriului popor – găgăuzii. Structurile de forță, Poliția, SIS, instanțele au devenit instrumente ale puterii în implementarea acestei politici distructive. Acum a fost implicată și artileria grea – Curtea Constituțională. Un organ care, dimpotrivă, este obligat să vegheze la constituționalitate și la suprema legalitate. Din păcate. Și voi ați devenit complici la un joc dubios, ilegal și foarte periculos al uzurpatorilor împotriva Găgăuziei și împotriva statalității Republicii Moldova în ansamblu”, consideră autorul scrisorii deschise.

Adresându-se judecătorilor Curții Constituționale, Vladimir Voronin subliniază că, distrugând fragilele relații interetnice, aceștia subminează bazele statalității moldovenești. „Autonomia găgăuză nu este doar o unitate administrativă, ci un compromis istoric care a salvat Moldova de vărsare de sânge la începutul anilor 1990. Încălcarea drepturilor Găgăuziei este un joc cu focul, capabil să provoace o criză profundă și să divizeze societatea. Voi vă asumați responsabilitatea pentru demontarea Republicii Moldova suverane”, a subliniat președintele Moldovei în perioada 2001-2009.

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