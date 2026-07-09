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noi.md logonoi
9 Iulie 2026, 16:07
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Vlad Batrîncea, despre Eugeniu Osmochescu ca posibil premier: Au intervenit europenii

Deputatul PSRM consideră că doi candidați din PAS aspiră la funcția de premier, însă „din discuțiile din culise s-a aflat că au intervenit europenii, care doresc, de asemenea, să-și spună cuvântul la desemnarea candidatului”.

Vlad Batrîncea, despre Eugeniu Osmochescu ca posibil premier: Au intervenit europenii.
Vlad Batrîncea, despre Eugeniu Osmochescu ca posibil premier: Au intervenit europenii.

Vlad Batrîncea consideră că opinia partenerilor europeni va avea un rol semnificativ, informează noi.md.

„Este vorba de domnul Eugeniu Osmochescu. Este posibil să apară încă un nume, care astăzi nu figurează în spațiul public, dar este un nume bine cunoscut, care știe realitatea. 

Dar presupun că europenii, care au pompat banii, înțeleg că ceea ce se întîmplă la noi nu e bine și vor cumva să se implice și-n politica de cadre. Dacă e să analizăm presa din Franța, Germania, vedem că scandalurile din Moldova au ajuns în premieră și-n mass-media europeană (...)", a menționat Vlad Batrîncea la emisiunea Rezoomat.

Deputatul PSRM și-a mai exprimat părerea despre felul cum ar putea să se descurce Eugeniu Osmochescu în cazul, în care va fi numit premier.

„Nu am văzut să crească economia. Domnul Osmochescu, chiar și fiind în poziția de prim-ministru, nu va face față", a punctat Batrîncea.

În data de 7 iulie, Eugeniu Osmochescu a fost desemnat ca prim-ministru interimar. „În această perioadă, prioritatea mea va fi asigurarea continuității activității Guvernului, menținerea stabilității instituționale și promovarea deciziilor necesare în interesul cetățenilor Republicii Moldova. Împreună cu echipa guvernamentală, vom continua să muncim pentru binele țării și pentru îndeplinirea angajamentelor asumate", a menționat Eugeniu Osmochescu.

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