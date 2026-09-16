Vicepremierul Valeriu Chiveri a acuzat Rusia de lipsă de respect față de suveranitatea Moldovei.

Decizia Rusiei de a deschide, pe 20 septembrie, 16 secții de votare în regiunea transnistreană pentru alegerile pentru Duma de Stat reprezintă „o lipsă de respect față de suveranitatea și integritatea teritorială a Moldovei”.

Declarația a fost făcută de vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, relatează Radio Moldova.

„În regiune a apărut un proces de promovare a acestor acțiuni ilegale. Acest lucru demonstrează încă o dată lipsa de respect față de suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Iar atunci când Rusia face referire la angajamentele OSCE și susține că Moldova trebuie să accepte aceste acțiuni ilegale, este vorba despre o abordare distorsionată, care nu corespunde spiritului și esenței acestor angajamente.

Le-aș recomanda celor care au venit cu această inițiativă să-și amintească de dreptul internațional, de Actul Final de la Helsinki și de unul dintre principiile care vorbesc despre egalitatea suverană și drepturile inerente ce decurg din suveranitatea statelor — principiu ignorat în totalitate de Federația Rusă”, a declarat Valeriu Chiveri pe 16 septembrie, la Guvern.

Anterior, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a calificat drept „inacceptabilă” intenția Rusiei de a deschide 16 secții de votare în regiunea transnistreană pentru alegerile pentru Duma de Stat.

„Suntem în proces de transmitere a unei note de protest misiunii ruse la Chișinău, în legătură cu faptul că am aflat despre planurile de a deschide pe teritoriul Republicii Moldova mai multe secții de votare, în cadrul alegerilor din Federația Rusă, decât au fost autorizate. A fost autorizată doar secția de votare de pe teritoriul Ambasadei Federației Ruse”, a declarat vicepremierul, ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, pe 2 septembrie.

Între timp, presa regională a publicat adresele celor 16 secții de votare care vor fi deschise duminică. Șase dintre acestea sunt situate în Tiraspol, trei — în Bender, iar câte una — în câteva orașe de pe malul stâng al Nistrului.

Alegerile pentru Duma de Stat a Federației Ruse urmează să se desfășoare timp de trei zile — între 18 și 20 septembrie 2026.

Menționăm că această practică nu este nouă. La alegerile prezidențiale din martie 2024, Rusia a deschis, de asemenea, fără acordul Chișinăului, șase secții de votare în regiunea transnistreană.